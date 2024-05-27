حزب الله يهاجم قاعدة بيت هلل ومقر كتيبة السهل والقبة الحديدية بالمسيرات

هاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها .

وقال حزب الله في بيانا له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداء الإسرائيلي على ساحة بلدة حولا والمواطنين المتواجدين فيها، شنت المقاومة الاسلامية ‏يوم الاثنين 27-5-2024 هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم وأصابت أهدافها بدقة.‏