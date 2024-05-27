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حزب الله يهاجم قاعدة بيت هلل ومقر كتيبة السهل والقبة الحديدية بالمسيرات
الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يهاجم قاعدة بيت هلل ومقر كتيبة السهل والقبة الحديدية بالمسيرات

مسيرة
مسيرة

هاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها .

وقال حزب الله في بيانا له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداء الإسرائيلي على ساحة بلدة حولا والمواطنين المتواجدين فيها، شنت المقاومة الاسلامية ‏يوم الاثنين 27-5-2024 هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم وأصابت أهدافها بدقة.‏

 

 

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