وحدة مكافحة العدوي بكلية طب سوهاج تنظم دورة تدريبية للأطباء والتمريض

نظمت وحدة مكافحة العدوي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية عن "كيفيه وطرق الترصد الوبائي " والتي استهدفت الأطباء و حكيمات التمريض بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن هذه الدوره ضمن سلسلة الدورات التي سوف يتم تنظيمها في اطار تفعيل منظومة الترصد الوبائي بمسشفيات سوهاج الجامعية، و الذي يهدف الي جمع المعطيات المتعلقة بالصحة والمخاطر، وتحليلها وتفسيرها، ثم التنبؤ والإستجابة لتحقيق وقاية ومكافحة للأمراض من خلال وضع قواعد ومعايير وإرشادات وأدوات للصحة العامة.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الدورة التدريبية استهدفت الحكيمات والاطباء بالاقسام المعنية بالمستشفى الجامعي لتفعيل الترصد، لتدريبهم واكتسابهم المعرفة والمهارات التي تساعد علي تأهيلهم للعمل في المستشفيات الجامعية في مجال الترصد الوبائي.

ولفتت الدكتورة اسماء محمد جوده مدير وحدة مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية، إلى أن الدوره التدريبية استمرت علي مدار يومين، وحاضر فيها الدكتوره هبه صلاح مسئوله الترصد بمديرية الصحه، كما شارك فيها عدد من الحكيمات والأطباء بأقسام العصبية ، الأطفال، الباطنة، الروماتيزم والعظام، حيث تناولت الدورة التدريبية مناقشة أنواع الأمراض المعدية وكيفية التسجيل بدفتر الترصد .