"بناء الوعي وتصحيح المفاهيم" برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات بأوقاف سوهاج

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر مايو الجاري برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطى المستنير وعُقد اللقاء بمسجد النصر بإدارة أوقاف طهطا شمال محافظة سوھاج الدكتور على حسن العشري أستاذ الدعوة الإسلامية المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط والدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج .

وفى بداية كلمته رحب الدكتور محمد حسني عبدالرحيم بالحضور مؤكداً أن من عوامل بناء الوعي العمل والاستثمار فهما أساس بناء الأمم لذلك حث الإسلام على السعي والاستثمار والكسب من أجل الرزق وبناء الدول قال (تعالي):"هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" ويقرر الإسلام أن حياة الإيمان بدون عمل واستثمار هي عقيم كحياة شجر بلا ثمر فهي حياة تثير المقت الكبير لدى واهب الحياة الذي يريدها خصبة منتجة كثيرة الثمرات .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الوعي الصحيح سبيل النجاة لأنفسنا من هلاك الدنيا وخزي الآخرة وصلاح مجتمعنا ووطننا وهو المحرِّك الأول نحو كل خير كما ينبغي أن نفهم ديننا فهما صحيحا حتى لا نقع فريسة لأفكار وسلوكيات منحرفة فالوعي السليم هو المحرّك الأول نحو كل خير.

وأوضح الدكتور محمد حسني عبد الرحيم أن تصحيح المفاهيم الخاطئة من الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتطوره وتحقيق التنمية المستدامة وإن المجتمعات الراقية عليها أن تعمل على توعية أبنائها بالطرق والأساليب الصحيحة التي تكون سببا في الإبداع والتفوق.

وقال الأستاذ الدكتور علي حسن العشري، أن تصحيح المفاهيم الخاطئة من الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتطوره وتحقيق التنمية المستدامة، وإن المجتمعات الراقية عليها أن تعمل على توعية أبنائها بالطرق والأساليب الصحيحة التي تكون سببا في الإبداع والتفوق .

وأضاف أستاذ الدعوة الإسلامية، أن دور الدعوة والدعاة كبير ومهم في تبصير المجتمعات بسمو سماحة ويسر تعاليم الإسلام وانفتاحه على الآخر وإيمانه بالحوار أساسا للتعامل مع الأديان والحضارات والثقافات يقول الله تعالى في محكم كتابه: “قُل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتّخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون”.

وقال الشيخ محمود أبوعقيل المنسق الإعلامي للمديرية أن هذا اللقاء يعد اللقاء الرابع خلال هذا الشهر لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات لعدد ٢٠٠ إمام وواعظة .

وفى ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور القيادات الدعوية بالمديرية والإدارات والأئمة.