الركود يضرب أسواق الأضاحى بالدقهلية.. والمواطنون فريسة التجار

تشهد أسواق الأضاحي بمحافظة الدقهلية، حالة من الركود قبل أيام من عيد الأضحى في ظل عدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء بسبب جنون الأسعار الذي اجتاح أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والذى أرجعه المربون والتجار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والتحصينات وأسعار نقل المواشي للأسواق وتكلفة المزارع.

وأكد الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة أجا البيطرية سابقا، أن إرتفاع أسعار الأضاحى لهذا العام بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب وارتفاع تكاليف التربية من أعلاف وأدوية، بالإضافة إلى جشع التجار وعدم مقدرة الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالسيطرة على الأسعار بزيادة المعروض والعمل على خفض أسعار الأعلاف والمساعدة الحقيقية للمربين بالتوسع فى إنشاء مزارع التسمين وإنتاج الألبان.

وتابع السعيد، لن تحل مشكلة مصر باستيراد العجول الحية واللحوم المجمدة لأننا نعانى من فجوة غذائية فى إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة تصل ألى ٤٠ - ٤٥ % والإعتماد على الإستيراد فقط بدون تربية وإنتاج محلى سيدفع الأسعار للصعود أكثر وأكثر فى السنوات القادمة و أضاف السعيد لهذه الأسباب بلغ سعر الأضحية من العجول الجاموسي وزن ٤٥٠ كجم قائم ب ٧٢٠٠٠ جنيها ومثيله البقرى ب ٨١٠٠٠ جنيها لأن سعر الكيلو قائم من العجول البقري 180 والعجول الجاموسي 160 والخرفان البلدي ٢٢٠ والخرفان البرقي ٢٤٠.

وأشار أشرف السيد مهندس زراعى بالدقهلية، إلى ضرورة السيطرة على الإرتفاع الكبير في أسعار اللحوم، مطالباً المسئولين باتخاذ بعض الإجراءات السريعة والصعبة ومنها إيقاف عمل المجازر لمدة شهرين على الأقل للحد من زيادة وتيرة ذبح المواشي ، مع استيراد سلالات حيوانية حية عالية واستيراد كميات لحوم مجمدة او مبردة تسد العجز الحالي.

وطالب بتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات العلفية حاليا وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفية مستقبلا مع زيادة دعم المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف والعمل بجدية للاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف، وتوفير الأدوية البيطرية والتحصينات بكميات كافية وأسعار مناسبة مع تسهيل إجراءات عمل حظائر المواشي بالإضافة إلى زيادة دعم الثروة الداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي وكذا زراعة البقوليات كبدائل مهمه للتغلب على العجز في اللحوم الحمراء.

ويقول محمود حامد - تاجر مواشى- الإقبال ضعيف للغاية الأعوام السابقة كنت أبيع أكثر من 20 رأس ماشية في الأسبوع، وهذا العام أبيع نحو 5 رؤوس فقط أسبوعيا، وأرجع مسعد حامد ارتفاع الأسعار لعدة عوامل، على رأسها عزوف المربين عن تربية الحيوانات حالياً، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج فى مصر، والمتمثلة في الأعلاف والخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ندرة في الثروة الحيوانية منذ فترة طويلة.

وأكد تاجر آخر يدعى محمد بربر، أن الأسواق تعانى من ركود كبير وعدم إقبال المواطنين، لافتاً إلى أن من يقوم بشراء الأضحية يظل يفاصل ويجادل التاجر فى السعر لان الاسعار مرتفعة عن العام الماضى بنسبة تصل إلى 50%، ومعظم المواطنين يشاركون فى شراء أضحية واحدة.

وطالب بوضع ضوابط لعملية البيع والشراء من قبل الحكومة، بسبب تفاوت الأسعار وخاصة عند تجار الشوادر فى الشوارع، وهم تجار يأتون من محافظات أخرى وأسعارهم مختلفة عن الأسواق الرسمية والإقبال عليهم أكثر، باعتبار أن أسعارها تقل قليلا عن الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي.

وقالت نادية محمود موظفة بالدقهلية، مواسم المدارس وعيد الأضحى متلاحمة، عيد الأضحى سيعقبه بدء الدروس الخصوصية تمهيدا لبدء العام الدراسى الجديد، والمواطن البسيط هو الضحية.

فنحن أمام مشكلة حقيقية وحيرة من توفيرمصاريف وملابس العيد واحتياجات المدارس، مما سيضطرنا إلى عدام شراء كميات من الحوم، وسنكتفي باللحوم المجمدة أو لحوم وزارة التموين، لأن شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين.