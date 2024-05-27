محافظ الفيوم يناقش مشكلات ضعف ضغوط مياه الشرب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي قطاع مياه الشرب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق، وآليات تحسين الخدمة، وتوفير المياه اللازمة للمواطنين بهذه المناطق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد استهلاك المياه خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس سامي غالي، رئيس قطاع المياه بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وحسين مصطفى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

توصيل المياه حق أصيل للمواطنين

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، المناطق المتأثرة بضعف ضغوط مياه الشرب بمختلف مراكز المحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة بكل منطقة من هذه المناطق، وما تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلافي وقوع مثل هذه المشكلات في المستقبل.

وأكد المحافظ، أن الحصول على مياه شرب نظيفة ليس نوعاً من الرفاهية، وإنما حق أصيل للمواطن، مشدداً على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، والإصلاح الفوري للأعطال، وكذا توفير سيارات متنقلة لمياه الشرب على مدار الساعة، لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، لحين إصلاح مشكلة ضعف ضغوط المياه بهذه المناطق.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بإعداد تقرير عاجل ومفصل بالمناطق المتأثرة بضعف ضغوط مياه الشرب أو انقطاعها، وإرسال صورة من التقرير للسيد المحافظ، وأخرى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتشديد الرقابة على مغاسل السيارات كونها سبباً في هدر كميات كبيرة من مياه الشرب، كما وجه المحافظ، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بمتابعة الإجراءات التي قامت بها الشركة حيال المناطق الواردة بتقرير رؤساء مجالس المدن.

من جهته، استعرض رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركة في التعامل مع مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب أو انقطاعها بمختلف مراكز المحافظة، موضحاً أن التوسعات العمرانية الرأسية والأفقية وثبات كمية إنتاج مياه الشرب أثّر سلبياً في وصول الخدمة للمواطنين بعدد من المناطق، مشيراً أنه تم تركيب خط جديد بقرية أبهيت، وحل مشكلة ضعف ضغوط المياه بقرية السعيدية مركز سنورس، وقريتي مرعب ودسيا بمركز الفيوم، تم الانتهاء من اختبار وغسل وتعقيم خزان وشبكة قرية كحك بمركز يوسف الصديق، مؤكداً جاهزية رافع يادم غالب للتشغيل، وانتهاء مشكلة قريتي سنهور وفيديمين خلال فترة وجيزة.