جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة عامل وإصابة نجليه بطما

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل مذبوح داخل منزله بناحية قرية أم دومة دائرة المركز وإصابة نجليه بطعنات متفرقة ونجله الثالث بحالة إغماء لوجوده خارج المنزل أثناء وقوع الجريمة وجرى نقل الجثة والمصابين لمستسفتي طما المركزي وأسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغا بالعثور على جثة عامل وبجواره نجليه مصابين بطعنات متفرقة بالجسم داخل منزلهم بقرية أم دومة دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد . م . إ . ع" 55 سنة عامل به آثار ذبح وإصابة 2 من أبنائه ولد وبنت بإصابات بالغة وإصابة الإبن الثالث بحالة إغماء عقب اكتشاف الواقعة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن الإبن الثالث كان يبيت خارج المنزل لدى منزل جدته وعند سماع الخبر أصيب بحالة إغماء شديدة فيما تبين وجود خلافات سابقة بين القتيل وعدد من الأشخاص.

جرى نقل الجثة والإبن المصاب إلى مستشفى طما المركزي وتحويل الابنة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتها .

وتكثف إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز طما الجهود لكشف ملابسات الجريمة وظروفها وضبط الجناة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة طفلة في الحادية عشرة من عمرها تقيم بدائرة المركز بطلق ناري بجوار الأذن اليسرى وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابة لمستشفى المراغة المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابة بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . س . م . ا" 24 سنة صياد و"حاتم . م . م . ا" 48 سنة مزارع ونجلة عمومتهما الطفلة "ياسمين . ع . م . ع" 11 سنة تلميذة مصابة بطلق ناري بجوار الأذن اليسري وتم نقلها لمستشفى المراغة المركزي .

وطرف ثان "رمضان . ا . م . م 42 سنة مزارع نجل شقيقه "إسلام . ب . ا . م" 25 سنة صياد ونجل عمومتهما "أحمد . ح . ع . أ" 39 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] وبحوزة الثالث من الطرف الثاني [ السلاح المستخد] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثالثة من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .