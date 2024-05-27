تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الفيحاء.. فيرمينو يقود مثلث الرعب

يواجه فريق أهلي جدة نظيره الفيحاء مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي ستقام في على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق صفارة مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت أبوظبي، تنقل مباراة الأهلى والفيحاء عبر قنوات SSC SPORT HD 5.

تشكيل الأهلي ضد الفيحاء المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد.

خط الوسط الدفاعي: زياد الجهني، فرانك كيسي.

خط الوسط الهجومي: فهد الرشيدي، روبرتو فيرمينو، سميحان النابت.

خط الهجوم: فراس البريكان.

وحسم الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه التعاون بـ6 نقاط قبل الجولة الأخيرة، وفى المقابل، يطمح الفيحاء لزيادة رصيده في المباراة الختامية، حيث يبحث صاحب المركز الثامن بـ44 نقطة عن الفوز والتقدم خطوة للأمام.