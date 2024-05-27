الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تنشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود من دون حاملات صواريخ

روسيا تنشر سفينتين
روسيا تنشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود

 

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي نشر اعتبارًا من الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الإثنين، سفينتين حربيتين في البحر الأسود لكن من دون أي حاملات صواريخ .

txt

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في منطقة نوفوأندرييفكا

txt

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم زابوروجيا 462 مرة في يوم واحد

وذكرت القوات البحرية - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه في الوقت نفسه، لا توجد سفن معادية في بحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط .

وأشار البيان إلى أن هناك عمليات إنقاذ تقوم بها البحرية الروسية في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا لحاملة الصواريخ Cyclone، بعد أن ضربتها قوات الدفاع الأوكرانية في 19 مايو.

الصحة الأوكرانية: اليابان تواصل دعم كييف في إعادة بناء البنية التحتية الطبية

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا في القطاع الطبي، ولا سيما في إعادة بناء البنية التحتية الصحية المتضررة وتوريد الأدوية والمعدات الطبية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه تمت مناقشة مجالات التعاون الرئيسية بين أوكرانيا واليابان في اجتماع بين مسئولي وزارة الصحة الأوكرانية وممثلي الحكومة اليابانية، ومسئولي مكتب تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، وممثلي سفارة اليابان في أوكرانيا والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

ومن جانبها.. قالت نائبة وزير الصحة الأوكرانية ماريا كارتشيفيتش "إن اليابان هي أحد الشركاء الموثوقين الذين يدعموننا علنا في الأوقات الصعبة، بعدما شهدت البلاد تدمير البنية التحتية الطبية وغيرها".

وأعرب ممثلو الوفد الياباني عن دعمهم وعزمهم على مواصلة التعاون، والذي يشمل إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وضمان استدامة قطاع الرعاية الصحية، ولا تزال مسألة توفير الأدوية والمعدات الطبية مهمة.

وركزت المناقشة أيضًا على القضايا المتعلقة بإعادة التأهيل والصحة العقلية والتقنيات المبتكرة وما إلى ذلك، كما شدد الاجتماع أيضًا على أهمية ضمان التشغيل المستقل للمرافق الطبية بسبب القصف المستمر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

وأكدت "الصحة الأوكرانية" أنه على مدى أكثر من عامين من الحرب الشاملة، قدمت اليابان بالفعل لأوكرانيا دعمًا ماليًا بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار، بما في ذلك للقطاع الطبي كما ورد، كما ستزود وكالة التعاون الدولي اليابانية، أوكرانيا بأكثر من 100 مولد بقدرة إجمالية تزيد عن 130 ميجاوات.

 

مواد متعلقة

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في منطقة نوفوأندرييفكا

الجيش الروسي يبدأ تطويق فولشانسك في مقاطعة خاركوف

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 484 ألفا و30 جنديا

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف أقاليم خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك

الجيش الروسي يعلن سيطرته على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي

أوكرانيا: الجيش الروسي قصف مدينة سومي ٢٨ مرة

الجيش الروسي يستهدف معدات ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم
الجريدة الورقية