السعودية تدشن سفينتي مساعدات إنسانية للشعبين السوداني والفلسطيني

أعلن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تدشين سفينتي مساعدات إغاثية للشعبين السوداني والفلسطيني.. مشيرا إلى أن هذا العمل سواء ما تقدمه السعودية أو المتبرعين يؤكد مدى نبل وشمولية العمل الإنساني السعودي.

وقال الربيعة - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية من ميناء جدة اليوم الاثنين إن السفينة المتوجهة إلى السودان هي رقم 31؛ ليصل إجمالي الحمولات إلى أكثر من 14 ألف طن من المواد الإغاثية والإيوائية والطبية واللوجستية لدعم الشعب السوداني.

وأضاف الربيعة أن السفينة المتجهة إلى العريش ثم إلى الشعب الفلسطيني في غزة هي رقم 8 وتحتوي على مواد غذائية وإيوائية ولوجستية، وصهاريج مياه.

وزير الإعلام البحريني يؤكد دعم بلاده ومواقفها الثابته تجاه القضية الفلسطينية

قال وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي، إن دعم القضية الفلسطينية يشكل نهجًا ثابتًا في سياسة مملكة البحرين ومواقفها في المحافل الإقليمية والدولية، يؤكد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإعلام البحريني مع الدكتور أحمد عساف المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين، وذلك في مقر إقامته حيث يزور مملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي تستضيفها مملكة البحرين هذا الأسبوع.

وأكد النعيمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الاثنين أن العلاقات البحرينية - الفلسطينية تشهد نماء مستمرا في ظل علاقات الأخوة والمحبة التي تجمع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والحرص المشترك من البلدين الشقيقين على تطوير التعاون والتفاهم، بما يلبي الأهداف والتطلعات المشتركة.

ونوه النعيمي بمبادرات البحرين خلال رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مؤخرًا، والتي تضمنت الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد أن القضية الفلسطينية تشكل أساسًا للسياسة الخارجية البحرينية.

وتطرق اللقاء إلى دور الإعلام العربي في دعم ومساندة القضية الفلسطينية في ظل التطورات التي تمر بها حاليًا جراء التطورات المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة، وأهمية تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بالشكل الذي يخدم القضية الفلسطينية، وبما يتواكب مع قرارات وتوصيات "قمة البحرين" كما تناول اللقاء أبرز الموضوعات على أجندة أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، وضرورة الاستمرار في التنسيق الإعلامي المشترك بما يدعم جهود الدول العربية في النماء والتطور، ويوفر لها ولشعوبها الأمن والسلام والاستقرار، وبما يعزز من دور الإعلام في مساندة ومناصرة القضايا العربية العادلة.

من جانبه .. أعرب الوزير الدكتور أحمد عساف المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين، عن تقديره البالغ لمملكة البحرين على مواقفها المشرفة في دعم بلاده، مشيدًا بمبادرات ملك البحرين حمد بن عيسى في "قمة البحرين" الداعمة لفلسطين وحقوق شعبها في الأمن والاستقرار، والتي تعبر عن موقف عروبي ليس بمستغرب أبدًا على جلالته، متمنيًا لمملكة البحرين قيادة وشعبًا دوام الرفعة والتقدم.

قطر تدين القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح الفلسطينية

أدانت قطر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة؛ مما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.. موضحة أن ذلك القصف يعد انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح.. داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.

وأعربت عن قلق دولة قطر من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مما يفاقم من آثار هذه الحرب وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت "الخارجية القطرية" مجددا موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.