تكريم 5 طلاب من جامعة الأقصر بمهرجان إبداع

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ12، في المجالات الأدبية والعلمية، والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد، والأكاديميات، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، وتم خلاله تكريم طلاب جامعة الأقصر الفائزين، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الجامعات، والمفكرين، والفنانين، وبحضور الدكتور وائل الصغير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأعرب الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم خمسة طلاب من كلية الفنون الجميلة بالجامعة؛ لحصولهم على المراكز الأولى في مجال الفنون التشكيلية، مؤكدًا أن الطلاب من خلال مشاركتهم في مسابقة إبداع، أبدوا قدرتهم على الفن والإبداع، واحترافيتهم في الأداء، مشيرًا إلى أن هذا انجازًا جديدًا أضافه الطلاب إلى حصيلة الإنجازات بالجامعة من خلال مشاركاتهم في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على توفير كافة أوجه الدعم للطلاب؛ بما يعزز من فتح مسارات أمام الموهوبين في المجالات العلمية، والأدبية، والثقافية، والرياضية؛ سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة على إثبات ذاتها، وتحقيق أهدافها.

ومن الطلاب الذين تم تكريمهم: فارس احمد عبد الرحيم، "الفنون التشكيلية_ تخصص نحت"، وأحمد حسين عبد الله، ومينا روماني "الفنون التشكيلية_ تخصص تصوير"، ويمنى محمد امبارك "الفنون التشكيلية_ تخصص أشغال"، وموسى محمد موسى "الفنون التشكيلية_ تخصص جرافيك".