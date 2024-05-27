التحالف الدولي للدفاع عن الحريات: القصف الإسرائيلي لخيام النازحين جريمة حرب

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، مسؤول التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات المسجل بالأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال الصهيوني تمعن في التمادي في خرق كافة المواثيق الدولية وذلك باقترافها لأبشع أنواع الجرائم في اعتدائها المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف بهجت العبيدي أن ما قامت به إسرائيل من قصف متعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية إنما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان، وأنه لا يمكن لمن له عينان أن يتجاهل هذه الجريمة البشعة، وهو ما يضع العالم كله وخاصة الدول الكبرى فيه أمام اختبار حقيقي: فإما يتم كف اليد الآثمة للدولة الصهيونية وإما يكون ما تقترفه إسرائيل تأكيدا لأن المجتمع الدولي قد فقد مقومات وجوده وأن القانون المتبع من هذه اللحظة هو قانون الغابة وأن مواثيق الأمم المتحدة قد دفنت تحت أنقاض آلة الحرب الصهيونية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إن سقوط مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على خيام النازحين إنما هو انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة وضرب بعرض الحائط لأحلام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف الدكتور الشامي أن اتفاقية جنيف الرابعة للعام ١٩٤٩ إنما نصت بوضوح شديد على حماية المدنيين وكل من لا يشارك في الحروب التي يمكن أن تنشأ في أي منطقة في العالم.

وواصل رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" إن الأحداث الجارية في قطاع غزة والاعتداءات السافرة من قبل جيش الاحتلال والتي أدت إلى تشريد مئات الآلاف من أبناء شعب غزة المسالمين إنما يدفع تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الحقوقية للعمل بكل السبل على وقف آلة الحرب الإسرائيلية وإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من الاعتداءات الإسرائيلية السافرة.

وطالب الدكتور الشامي مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري والعمل بكل قوة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة إنقاذا لأرواح المدنيين والعمل على وضع حد لهذا الصراع المستمر في هذه المنطقة بإجبار الأطراف المعنية على تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن.