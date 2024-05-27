إصابة طالبة بأزمة تنفسية خلال امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

أصيبت طالبة بأزمة تنفسية خلال امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، وتم نقلها لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة لالفيوم قد تلقت بلاغا، بإصابة طالبة بأزمة تنفسية خلال امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة السلام بقرية العتامنة بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المدرسة، وتم نقل الطالبة الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وفى حادث آخر اليوم أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل، بالفيوم ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل، بمدخل الطريق الدائري بمدخل الصوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم بمدخل الصوفي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.