"شارك في الخطة" حملة توعية بيئية في قنا

أطلق جهاز شئون البيئة فرع قنا، اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، حملة توعية تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة المرأة للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي من أجل استدامة الموارد.

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار الأمم المتحدة "شارك فى الخطة" الذى تستضيفه دولة السعودية لعام 2024.

وأكد الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا، أن التنمية المستدامة في البيئة تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وتوفير الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، ويتم ذلك من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية والحد من التلوث وتعزيز الاستدامة الزراعية والصناعية والسياحة المستدامة ، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وبدء اليوم أولى ندوات الحملة بمقر جمعية الاخلاص الخيرية بقرية الخرانقة مركز قوص استهدفت 50 امرأة والفتيات، أدار حوار الندوة شفى محمد حامد أمين صندوق جمعية الإخلاص الخيرية، حاضر بالندوة الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية تناول التعريف بيوم البيئة العالمي 5 يونيو من كل عام وهذا العام تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار "شارك في الخطة" للحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر.

موضحاً فوائد تنوع الكائنات الحية من إمداد الإنسان بالغذاء و الكساء و الدواء وآثار تغير المناخ على تلك الموارد الطبيعية، وتوضيح دور المرأة فى الحد من التلوث وترشيد الاستهلاك وزراعة المسطحات الخضراء وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات لما لها اضرار على التربة والنبات والحيوان والإنسان.

تعليم قوص يعد لسلسلة ورش لنشر لغة الإشارة بين المعلمين

وعلى صعيد آخر، أشاد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية بالنقلة الإيجابية الكبيرة التي شهدها ملف ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم خلال الخمس سنوات الأخيرة والذى شمل رعاية القيادة السياسية ممثلة فى مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية ذوى الهمم وحقق نجاحات كبيرة سطرها التاريخ في عهد الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير تعليم قوص بمكتبه اليوم الإثنين حضره كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة وجلال جاد الرب رئيس قسم الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بالإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهانى انيس المسئول الإعلامي لتعليم قوص ناقش خلاله مبادرة تفاعلية ستنفذها الإدارة لنشر ثقافة لغة الإشارة بين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس دعما لبرنامج دمج التلاميذ ذوى الهمم مع المجتمع المحيط.

هذا وأكد مدير إدارة قوص التعليمية أن قسم الدمج بديوان الإدارة أعد عدة ورش مهنية تستهدف نقل الخبرات الحركي لعدد من الزملاء المعلمين بمدارس الإدارة من خلال متخصصين تابعين لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع سيتم تنفيذها عقب الانتهاء من امتحانات نهاية العام.