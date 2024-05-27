الإحصاء: 17357 أجنبيًا من مختلف الجنسيات يعملون بالقطاعين الخاص والاستثماري 

شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص للعمل في القطاعين الخاص والاستثماري في مصر، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة بنسبة 30.2٪ مقارنة بعام 2022.

وبلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاعين الخاص والاستثماري 17357 أجنبيًا من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابــل 13331 أجنبيًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.2%.

كما بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاعين الخاص والاستثماري في مصر، للمرة الأولى، 7973 أجنبيًا بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبيًا بنسبة 54.1% عام 2023.

ويمثل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاعين الخاص والاستثماري عـام 2023، حيث بلغ 6275 أجنبيًا بنسبة 36.2%، يليها الدول الأوروبية بـ5975 أجنبيًا بنسبة 34.4٪‏.

ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبيًا بنسبة 20.1٪ ثم الدول الأمريكية بـ779 أجنبيًا بنسبة 4.5%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية)، حيث بلغ 662 أجنـبيًا بنسبة 3.8٪، بينما تمثل الدول الإقيانـوسية أقل الأعـداد، حيث بلغ 71 أجنبيًا بنسبة 0.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاعين الخاص والاستثماري عـام 2023.

وتمثل مديريات القوى العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاعين الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2023، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 8122 ترخيصًا بنسبة 46.8٪.

وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6227 ترخيصًا بنسبة 35.9٪ ثم مكاتب الشركات بـ2246 ترخيصًا بنسبة 12.9٪، ثم مكاتب البترول بـ762 ترخيصًا بنسبة 4.4٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاعين الخــــاص والاستثماري عام 2023.



31.2 % نسبة رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين:

يمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب، حيث بلغ 5413 أجنبيًا بنسبة 31.2٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بـ4215 أجنبيًا بنسبة 24.3٪ ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بـ 3337 أجنبيًا بنسبة 19.2% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاعين الخاص والاستثماري عام 2023.

يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به، حيث بلغ 4495 أجنبيًا بنسبة 25.9٪، يليه نشاط الفنون والإبداع والتسلية بـ3397 أجنبيًا بنسبة 19.6٪، ثم نشاط التشييد والبناء بـ2288 أجنبيًا بنسبة 13.2%، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بـ2225 بنسبة 12.8٪، من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاعين الخاص والاستثماري عام 2023.