وزير الشباب يُشيد بنتائج المنتخب المصري للتايكوندو في دورة الألعاب الأوروبية بتركيا

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج المنتخب المصري للتايكوندو في دورة الألعاب الأوروبية المفتوحة G1، وكذلك نتائج المنتخب المصري لرفع الأثقال في بطولة العالم للشباب.



وأثني الوزير علي مشاركات الأبطال المصريين حاليًا في مختلف المنافسات الرياضية العالمية والقارية وذلك لتحسين التصنيف الأولمبي للاعبيين والاحتكاك القوي مع أفضل لاعبي العالم وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.



حيث جاءت نتائج التايكوندو بذهبية للاعب سيف عيسي، وبرونزية للاعب أحمد وائل نصار وبرونزية للاعبة آية شحاته.



واستطاع المنتخب المصري لرفع الأثقال في بطولة العالم للشباب من تحقيق 12 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 5 فضيات و3 ميداليات برونزية، حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الرحمن حسين ميداليتين ذهبيتين، ومصطفى بكري، وحنين السيد.



وحصل علي الميداليات الفضية كلًا من: “عبد الرحمن حسين، ومصطفى بكري ميداليتين، ومحمود السيد ربيع وعمر محمود جبر، وأيضا حصل على الميداليات البرونزية كلًا من :” مريم خالد، و عمر محمود جبر ميداليتين.





