تعليم قوص يعد لسلسلة ورش لنشر لغة الإشارة بين المعلمين

أشاد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا، بالنقلة الإيجابية الكبيرة التى شهدها ملف ذوى الاحتياجات الخاصة، وذوى الهمم خلال الخمس سنوات الإخيرة والذى شمل رعاية القيادة السياسية، ممثلة فى مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعاية ذوى الهمم وحقق نجاحات كبيرة سطرها التاريخ فى عهد الجمهوريه الجديدة .

جاء ذلك خلال إجتماع عقده مدير تعليم قوص بمكتبه صباح اليوم الإثنين حضره كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة و جلال جاد الرب رئيس قسم الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بالإدارة و عزت الشريف مدير العلاقات العامة و هانى انيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص ناقش خلاله مبادرة تفاعلية ستنفذها الإدارة لنشر ثقافة لغة الإشارة بين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس دعما لبرنامج دمج التلاميذ ذوى الهمم مع المجتمع المحيط .

وأكد مدير إدارة قوص التعليمية، أن قسم الدمج بديوان الإدارة أعد عدة ورش مهنية تستهدف نقل الخبرات الحركي لعدد من الزملاء المعلمين بمدارس الإدارة من خلال متخصصين تابعين لمدرسة الامل للصم وضعاف السمع سيتم تنفيذها عقب الانتهاء من امتحانات نهاية العام .

وفى سياق آخر تابع طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال قنا، امتحان نهاية العام للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2023/2024، بمدرسة ابو مناع بحرى بنين وابو مناع بحرى بنات ودشنا الفنية العسكرية وابو مناع الاعدادية الحديثة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالمرور على لجان امتحانات الدبلومات الفنية .

وحرص نور الدين، على متابعة انتظام سير الامتحانات دون تلقي شكاوي من جانب الطلاب، وضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

وأكد على عدم السماح للملاحظين والطلاب بدخول اللجان بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات، و إعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا.

وأشار المدير العام، إلي تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدا علي عدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، و عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول تنفيذا للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن. وشدد علي تنفيذ القوانين بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة التواصل المباشر و الفوري مع غرفة عمليات الإدارة التعليمية الفرعية، للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.