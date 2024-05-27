فيرستابين: ما حدث في موناكو لم يكن سباقاً حقيقياً

اكد الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول وبطل العالم في النسخ الثلاث الاخيرة لبطولة العالم للفورميلا وان ان سيناريو سباق جائزة موناكو الكبر لم يكن سباقا بالمعنى الحقيقي بسبب الحادث الذي تم بين سيرجيو بيريز سائق ريد بول و سائق هاس كيفين ماجنسون .

وكان سباق جائزة موناكو الكبرى قد انتهى بنفس الترتيب الذي انطلق به السباق من خلال نتائج التجارب التأهيلية دون أي تغيير على ترتيب السائقين العشر الأوائل ليحتل ماكس فيرستابين المركز السادس في هذه الجولة من سلسلة سباقات بطولة العالم للفورميلا وان.

وقال ماكس فيرستابين تعليقا على سباق جائزة موناكو : بعد الحادث و ظهور العلم الأحمر تم إفساد كل خططنا للسباق حيث كنا نخطط لاستخدام الإطارات المتوسطة لكن ظهور العلم الأحمر منح كل السائقين توقف مجاني مما أدى الى عدم قدرتنا على استخدام استراتيجيتنا بنجاح. حاولت تخطي جورج راسل خلال السباق لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب ضيق مسار السباق و عدم وجود السرعات الازمة عند المنحنيات وبالتالي لم يكن هناك سباق بالمعنى المفهوم.

وقال فيرستابين انه متفهم تماما انها طبيعة حلبة موناكو لكنه يتمنى إجراء تعديلات لها في المستقبل ليس فقط لمساعدة السائقين ولكن لإضافة المزيد من الاثارة للسباق .لو سئلت حول تعديل المسار لو كان هذا ممكنا سانظر أين يمكن إضافة تعديلات تفيد السباق وجعله اكثر إثارة.

وحول المنافسة على لقب بطل العالم هذا العام قال فيرستابين : لا شك أن هناك إثارة اكبر هذا العام وسترى ماذا سيحدث في الجولات المقبلة خاصة في ظل التعديلات التي تجريها الفرق على سياراتها .