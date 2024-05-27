مات في مطاردة.. ارجاء محاكمة متهمين صدما عاملا بالشرقية

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، جلسة محاكمة متهمين إثنين، في واقعة مقتل عامل على إثر مشادة كلامية بينهما، لجلسة 31 يوليو المقبل للمرافعة وسماع الشهود.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «صالح. م. د» 36 عاما، عامل، ومقيمة بدائرة مركز أبو كبير، جثة هامدة، متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «عمرو. م. ع» 26 عامًا، عامل، و«أحمد. ث. ع»، والمقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وذلك على أثر مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه، قاما على أثرها بمطاردة المجني عليه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الأول حال قيادة الأخير دراجة نارية خاصته، وصدموه بها فسقط قتيلاً، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وعقدا العزم وبيتا النية على قتله، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بالطريق العام، قام المتهمين بمطاردة المجني عليه مستقلين سيارة ملاكي حال قيادته لدراجة نارية خاصته، وما إن ظفرا به حتى قاموا بصدمه بالسيارة ليلفظ أنفاسه الأخيرة قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وعقب ذلك خرج المتهم الثاني من السيارة لاستبيان أمر المجني عليه ممسكًا بيده شومة، وما إن أيقن مفارقته للحياة حتى لاذ بالفرار.

وثبت بالدليل الرقمي المرفق بالأوراق قيام المتهمين بمطاردة المجني عليه حال قيادته الدراجة النارية بالسيارة التي كانوا يستقلونها لفترة قدرت بحوالي 30 دقيقة، وما إن تمكنوا منه حتى صدموه حال قيادتهم السيارة بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامه بحائط وسقوطه أرضا مفارقًا للحياة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.