المؤبد لميكانيكي خطف وهتك عرض طفل بالوادي الجديد

عاقبت محكمة جنايات الوادى الجديد برئاسة المستشار عماد سامى وعضوية المستشارين أشرف راضى ومصطفى الجاحر، الميكانيكى عبد الحليم محمد عبدالحليم سيد بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً، لخطفه طفل وهتك عرضه فى منزله بمركز بلاط تحت التهديد

كشف تقرير الطب الشرعى فى القضية رقم 740 لسنة 2023 جنح بلاط والمقيدة برقم 491 لسنة 2023 كلى الوادى الجديد، تطابق البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من التلوثات المنوية المأخوذة من بنطال المجنى عليه.

وأضاف التقرير، وكذا قطعة الأسفنج المضبوطة بمكان الواقعة مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دم المتهم.

أكدت تحريات الملازم أول كريم السايح معاون مباحث بلاط، صحة رواية المجنى عليه، بخطفه بالتحايل واستدراجه لمنزله وهتك عرضه بالتهديد.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة وأجرى معاينة تصويرية.

وكان المستشار محمد عبدالموجود المحامى العام لنيابات الوادى الجديد، قد أحال المتهم ويعمل ميكانيكى للمحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 5 يوليو الماضى خطف وهتك عرض(طفل) تحت التهديد.

وطالب النيابة خلال مرافعتها بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.