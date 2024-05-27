تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات وشكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

أدى 33 ألف و40 طالب وطالبة، بالدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ، الإمتحانات في 122 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، ولم تتلق أي شكاوى، في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، أداء الطلاب الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية ب 13 إدارة تعليمية، إضافة بالتواصل مع رؤساء اللجان، منذ وصول أوراق الأسئلة للجان، وأثناء أداء الطلاب الامتحانات.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء طلاب التعليم التجاري الامتحان في مادتي اللغة الفرنسية، والحاسب الآلي، وأدى طلاب التعليم الفندقي مادة اللغة الإنجليزية وأدى طلاب التعليم الزراعي مادة آفات زراعية، وأدى طلاب التعليم الزراعي، مادة رياضة عامة.



ووجه بضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولا بأول مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.



مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم ، وجهت بالعديد من التحذيرات لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشدداً على أهمية ضبط سير اللجان بشكل كبير والتصدى للغش بكافة أنواعه، كما أكدت الوزارة على ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.