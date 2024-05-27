وزير الرياضة يفتتح ملتقى توظيف الشباب بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ….

شهد صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملتقي التوظيف لشركات القطاع الخاص وذلك من خلال مبادرة " توظيف مصر " والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية ، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وبحديثه أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الي أن مبادرة"توظيف مصر" تتمً بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسه كير مصر وبمشاركه أكثر من 37 شركه من شركات القطاع الخاص وتوفر ما يقرب من 7 آلاف فرص عمل متنوعة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات .

وأكد " صبحي " أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة تعمل على إصقال مهارات وتدريب وتأهيل الشباب المصري وزيادة وثقل خبراتهم سواء في سوق العمل المصري من خلال عقد العديد من الورش التدريبية التى تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة فى سوق العمل بمصر ، ثم بعد ذلك نقوم منً خلال التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المدنية المختلفة بتوفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة للشباب المصري كما هو مبين ويحدث في تلك المبادرة بالتعاون مع شركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

ونوه وزير الشباب الي أهمية ملتقيات التوظيف والتي تفتح وتوفر العديد من فرص العمل للشباب ، وذلك حرصا من الوزارة علي مزيداً من تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص ، ووفقا لما يتناسب مع رغبة الشباب في حرية اختيار المجال الذي يرغب للعمل به .

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح كامل من الشركات التابعة للقطاع الخاص والتي اشتركت في مبادرة التوظيف للتعرف علي الفرص المقدمة للشباب المصري في هذا الملتقي الكبير وقدم الوزير الشكر للشركات المتواجدة علي حرصهم علي التواجد وتوفير العديد من فرص التوظيف المميزة للشباب المصري ، وطالب "صبحي " الشباب المتواجد بالملتقي للحصول علي فرصة وظيفية للاستفادة من الملتقي والحصول علي فرصة العمل المناسبة لهم ولطموحاتهم وذلك لتميز هذا التجمع بوجود العديد من الشركات العملاقة والتي تحمل اسمً كبير في السوق المصري والعربي .

واشار وزير الشباب ان المتقدمين للوظائف بلغ عددهم 11600متقدم وبمشاركة 37 شركة من شركات القطاع الخاص

ويشارك بملتقي مبادرة التوظيف عدد من شركات القطاع الخاص والذي يتم تنفيذه من خلال مبادرة "توظيف مصر "والتي تعمل على تسهيل البحث عن الوظائف من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة بمكان واحد.



