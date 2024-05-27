مدير تعليم دشنا يتابع انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

تابع طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا، امتحان نهاية العام للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، بمدرسة أبو مناع بحرى بنين وأبو مناع بحرى بنات، ودشنا الفنية العسكرية وابو مناع الاعدادية الحديثة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالمرور على لجان امتحانات الدبلومات الفنية.

وتابع نور الدين، سير الامتحانات دون تلقي شكاوي من جانب الطلاب، وضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

وأكد عدم السماح للملاحظين والطلاب بدخول اللجان بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات، و إعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا.

وأشار المدير العام، إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدا علي عدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، و عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول تنفيذا للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

وشدد على تنفيذ القوانين بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة التواصل المباشر و الفوري مع غرفة عمليات الإدارة التعليمية الفرعية، للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.

إحالة مدير مدرسة ومعلم بتعليم نجع حمادي للشئون القانونية علي خلفية مشاجرة بالأيدي

وعلى صعيدا اخر أحال عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، مدير مدرسة، ومعلم أول حاسب أول آلي، للشئون القانونية للتحقيق وذلك لخروجهما علي مقتضي الواجب الوظيفي.

وكان مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، واللجنة المرافقة له، خلال زيارتهم التفقدية لمتابعة الانضباط الإداري بمدرسة الشهيد أسامة محمود محمد السمان بنجع قابول بشرق النيل، قد فوجئوا بنشوب مشادة كلامية بين مدير المدرسة، ومعلم أول حاسب آلي تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، ما أدي إلي استياء مدير عام الإدارة، ومرافقوه، وقرر إحالة الواقعة إلي الشؤون القانونية للتحقيق، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه، رفض مدير عام الإدارة، الإتيان بمثل هذه التصرفات، التي لا يجب أن تصدر من جانب بعض المعلمين، معتبرا أن ما حدث حالة فردية لا تمثل جموع المعلمين، مؤكدا علي أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اتخذت وسوف تتخذ إجراءات مشددة حيال تلك السلوكيات حال تكرارها، مشيرا إلي أننا في دولة قانون ويجب علي الجميع احترامه.