4 طرق للتخلص من حكة فروة الرأس في الصيف

تجلب حرارة الصيف مشاكل عديدة للبشرة والشعر، ومن بينها حكة فروة الرأس والقشرة للرجال والنساء، وذلك بسبب كثرة التعرق في تلك الأيام من العام، والتي تسبب تساقط للشعر وضعف واضح.

ووفق لموقع "jagran" هناك بعض العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس، والحفاظ على صحة الشعر من تساقطه ومن إصابته بالقشرة.



عصير البصل

يعتبر استخدام البصل مفيدًا جدًا لتخفيف الحكة في الرأس، عليك فقط وضع عصير البصل على فروة الرأس وتدليكه قليلاً باستخدام أطراف الأصابع.

بعد القيام بذلك، قم بغسل الشعر، سوف تشعر بالراحة من الحكة.



زيت جوز الهند والكافور

يمكن تخفيف حكة فروة الرأس عن طريق وضع الكافور الممزوج بزيت جوز الهند، والتدليك بخفة، ستلاحظ أنه من خلال القيام بذلك مرتين في الأسبوع، تزول الحكة تدريجيًا ويصبح الشعر صحيًا أيضًا، كما يمكن أيضًا إزالة التهابات فروة الرأس بمساعدة الكافور.

استخدام اللبن الرائب

هناك العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا موجودة في اللبن الرائب، واذا قمت بتدليك فروة الرأس باللبن الرائب، فإنه لا يخفف الحكة فحسب، بل يصبح الشعر لامعًا أيضًا، ضعيه بضع دقائق ثم قومي بغسل الشعر جيدا.



الخل الأبيض

يمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض لإزالة الحكة من الرأس، فالخل معروف بتأثيره الفعال لعلاج حكة الرأس، وعليك أن تأخذي 10-15 مل من الخل، وامزجه في لتر واحد من الماء واغسل شعرك به، إذا كانت الحكة شديدة، يمكنك ترك هذا الماء على شعرك لوقت اكثر، ثم غسله جيدا.