سادت حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو، وذلك وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني، حيث وصل سعر البطاطس لـ 12.5 جنيهات والطماطم لـ 5.5جنيه.

وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 4.5 لـ 12.5 جنيه، وتراوح سعر البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه، جاء سعر الجزر ما بين 3 لـ 4 جنيه.

أسعار الخضروات



وتأتي أسعار الخضروات كالآتي.. ترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 3.5 لـ 8.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 3 لـ 7 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، والفلفل الحار الصوب من 5 لـ 12 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 7 لـ 11 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 40 لـ 60 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 15 إلى 25 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 5 لـ 10 جنيه، والكوسة من 7 لـ 13 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 24 جنيه لـ 30 جنيه، وتراوح سعر السبانخ من 7 لـ 10 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 7 لـ 15 جنيه للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 24 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 10 إلى 20 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 7 إلى 14 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 8 إلى 11 جنيه، والباذنجان الأبيض من 10 لـ 14 جنيه، والبطاطا تراوح سعرها من 6 لـ 12 جنيه.