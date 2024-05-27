ناقد رياضي يعلق على اختيارات قائمة منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا جاء عن جدارة واستحقاق وفي توقيت هام للغاية، مشيرًا إلى أنه سعيد بشكل استاد القاهرة الدولي والحضور الجماهيري الغفير من جانب جمهور المارد الأحمر، متمنيًا أن ينعكس ذلك على منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "النادي الأهلي نجح في تنظيم نهائي إفريقيا بشكل جيد واستفاد بكل تأكيد مما حدث في نهائي الكونفدرالية".

وتابع: "يجب تحية الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وهو رجل مرتب ومنظم جدًا لأقصى درجة، والأزمة كانت في الكونفدرالية أنه حدث تداخل في الأمور بين الكاف والزمالك وهو درس كبير استفاد منه الأهلي ونجح في التنظيم".

وواصل: "لماذا تأخر إعلان قائمة منتخب مصر، بعدها بنصف ساعة تم الإعلان عن استبعاد بعض اللاعبين، فليس مطلوبًا من الجهاز الفني تبرير استبعاد بعض الأسماء".

وأكمل: "لا أعرف سر استبعاد بعض اللاعبين كان يجب ضم افشة وعمر جابر وعمر كمال وحسين الشحات".

وزاد: "كيف يقوم حسام حسن بضم لاعب واحد في مركز الظهير الأيمن.. وأكرم توفيق موجود في وسط الملعب وسبق ولعب في لقاء كرواتيا في الوسط.. كان دونجا و عمر كمال وعمر جابر وافشة يستحقون التواجد.. قد يكون وجد أن الشحات لن يكون له دور في وجود تريزيجيه".