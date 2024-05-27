محاكمة المتهم باستعراض القوة وترويح المواطنين في المعصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة اليوم، الاثنين 27 مايو جلسة محاكمة المتهم "عبد الله. ح. ع. ا" بتهمة استعراض القوة في منطقة المعصرة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلويح المتهم "عبد الله. ح. ع. ا" بالعنف واستعراض القوة في دائرة مركز شرطة المعصرة.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية.

وفي سياق منفصل نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عنصرين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

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وتبين أن بحوزتهما (80 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي إطار ما أكدته معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏