نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين.. إنخفاض أسعار البطيخ

صرح حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين ان البطيخ انخفض سعره عن الشهر الماضى وان الأيام القليلة القادمة ومع إرتفاع درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض في اسعار كل انواع البطيخ نتيجة طبيعيه لكثرة المعروض من البطيخ الناضج

اكد " ابو صدام " للوفد " أن البطيخ المصري آمن 100%، وسبب ارتفاع أسعاره الايام الماضية أن الكميات الموجودة بالأسواق حاليا نحو 5% فقط من الإنتاج، وأن شهر يونيو سيشهد كثرة المعروض وانخفاض أسعاره.

وأكد أن شائعة وجود بطيخ مسرطن لا أساس لها من الصحة وهى تظهر مع بداية ظهور بشائر البطيخ كل عام، حيث تكون معظم الثمار المطروحة غير كاملة النضج وأسعارها مرتفعة، مما يوفر مناخ ملائم لانتشار هذه الشائعة، مطالبا المستهلكين بشراء البطيخ من أماكن مضمونة، والحرص على أن تكون البطيخة متناسقة الحجم مع الوزن، خالية من أي ثقوب، صلبة القوام، خالية من الروائح الكريهة، محفوظة بطريقة سليمة.

واوضح نقيب عام الفلاحين ان البطيخ ذو اللب الأصفر يحتوي علي فيتامين C وفيتامين A وعناصر غذائية كثيرة مثل الصوديوم والبوتاسيوم اعلي من البطيخ ذو اللب الاحمر ،لافتا ان البطيخ بشكل عام يساهم في ترطيب الجسم وتقليل نسبة الاصابه بأمراض القلب

واضاف عبدالرحمن الفرق الاساسي بين البطيخ الأحمر والاصفر يتمثل في احتواء البطيخ الاحمر علي مركب الليكوبين والذي يعطي اللون الأحمر للبطيخ والطماطم والكثير من الفاكهة والخضروات الاخري،وهو مركب صحي ومضاد للاكسده

اما البطيخ الأصفر فهو لا يحتوي علي هذا المركب وانما يحتوي علي البيتا كاروتين وهي الماده التي تعطيه اللون الأصفر وتوجد في الكثير من الخضروات والفواكه الاخري كالجزر الاصفر وهي ماده مضاده للاكسده وتساعد علي الوقايه من السرطانات وأمراض العيون ،واشار ابوصدام ان إرتفاع سعر البطيخ الأصفر عن الاحمر يرجع لقلة المعروض منه نسبيا

واكد ابوصدام ان الشكل الخارجي للبطيخ لا يحدد لونه وانما يحدد مدي نضجه سواء اصفر أو احمر لان اصل النوعين واحد

ويتميز البطيخ الأصفر بحلاوة أكثر من الاحمر وحجم اقل وقله الانواع الموجوده منه حاليا في مصر حيث تظهر القشره الخارجيه مخططه ورقيقه بالنسبه للبطيخ الاحمر ويوجد من النوعان اصناف جديده خاليه من البذور

وأضاف «أبو صدام» أن مصر تحتل المركز الثالث في إفريقيا والمركز الـ12 عالميا إنتاجا للبطيخ، حيث يصل الإنتاج السنوي من البطيخ المصري نحو 1.3 مليون طن تقريبا، نتيجة لزراعة ما يقارب 100 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 13 طن للفدان الواحد.