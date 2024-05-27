إصابة سائقين ومقاول في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بسبب انحراف السيارة الثانية فجأة نتج عنه إصابة نتج عنه إصابة قائدي السيارتين ومقاول كان برفقة قائد السيارة الثانية بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "عبد الباسط . ا . م . ب" 60 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم بمركز البلينا اصطدم بالسيارة ربع نقل قيادة "حسام . ث . م . ح" 28 سنة سائق ومقيم دائرة المركز حال انحراف السيارة الثانية فجأه للدخول لمدينة دار السلام .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولي بإشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات بالصدر والكتف الأيمن وقائد السيارة الثانية بجرح رضي بفروة الرأس ومرافق قائد السيارة الأولى "وائل . م . ا . ا" 44 سنة مقاول يقيم بدائرة قسم جرجا بإشتباه كسر بالساق اليسري وجرح بالجبهة وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائدي المركبتين والمصاب قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أحالت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، وباجماع الآراء أوراق المتهم "ا . ا . ع"28 سنة سائق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، كما قررت تأجيل الحكم على شقيقيه "م . ا" عامل، و"س . ا" عامل، إلى جلسة 26 يونيو للنطق بالحكم لاتهامهم بقتل المجني عليه "ه . ع . ا" عامل، والشروع في قتل المجني عليه "م . ع" عامل، بطلقات نارية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا بمقتل المجني عليه وإصابة الثاني بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية .

ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قام المتهم الأول بالإشتراك مع شقيقيه المتهمين الآخرين في إطلاق النار على المجني عليهما من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مستقلين دراجة بخارية قيادة المتهم الثانى مما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة الثاني أثناء تواجده في مكان الحادث وفروا هاربين .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .