عارض الوسائط في WhatsApp يحصل على واجهة مستخدم جديدة

قام تطبيق WhatsApp المملوك لشركة Meta بطرح تفاعلات الرسائل على نطاق واسع للمستخدمين على Android وiOS والويب منذ عامين تقريبًا. منذ ذلك الحين، شهدت الميزة بعض التحديثات، حيث أصبحت متاحة داخل الدردشات والقنوات والمجتمعات وحتى تحديثات الحالة. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن عملاق المراسلة يعمل على تحسين التفاعلات بشكل أكبر داخل الدردشات، مما يساعده على ترسيخ مكانته كواحد من أفضل تطبيقات الاتصال لنظام Android.

كجزء من الإصدار التجريبي 2.24.10.7 من WhatsApp لنظام Android، أضاف تطبيق المراسلة طريقة سهلة للتفاعل مع الوسائط من داخل شاشة عارض الوسائط. الآن، مع الإصدار التجريبي الأخير، يبدو أن WhatsApp يعمل على تحسين هذه الميزة بشكل أكبر.

كجزء من الإصدار التجريبي من WhatsApp 2.24.11.18 لنظام Android، قام WhatsApp بتعديل طفيف على واجهة تفاعل شاشة عارض الوسائط، كما تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo. في الإصدار التجريبي 2.24.10.7، قدمت شاشة عارض الوسائط شريط رد موسعًا في الأسفل، مع رمز للرد على الرسائل على اليمين.

يؤدي النقر على زر الرد الآن إلى سحب لوحة المفاتيح للأعلى وإرسال ردود مضمنة، بينما يؤدي النقر على أيقونة الرموز التعبيرية إلى ظهور ستة رموز تعبيرية، من المحتمل أن تكون تلك التي تستخدمها أكثر من غيرها. عند تحديد تفاعل تعبيري، سيظهر على يسار أيقونة التفاعل.



لا يعد هذا تغييرًا كبيرًا عن طريقة عمل تفاعلات الرسائل داخل شاشة عارض الوسائط في الإصدار التجريبي 2.24.10.7، على الرغم من أنه يوفر واجهة مستخدم أكثر حداثة. ولا تزال التجربة المعاد تصميمها في مرحلة تجريبية، لذا فمن غير الواضح متى يمكن طرحها على نطاق واسع. إذا كنت تتطلع إلى تجربته في وقت أقرب، فإن الإصدار التجريبي متاح للتثبيت عبر APKMirror.

ماذا يحضر WhatsApp أيضًا؟



يعمل WhatsApp على صور الملفات الشخصية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

ومن غير الواضح ما إذا كانت الأداة ستكون متاحة على نطاق واسع ومتى

بصرف النظر عن تبسيط تفاعلات الرسائل، تتطلع منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta أيضًا إلى تبسيط صور الملف الشخصي. كجزء من الإصدار التجريبي 2.24.11.17، تبين أن WhatsApp يعمل على ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور ملفات شخصية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ستسهل الأداة، غير المتوفرة حاليًا على نطاق واسع، الأمر على أولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على الخصوصية من خلال عدم تحميل الصور الشخصية، ومع ذلك، لديهم خيار استخدام الصور التي تعكس شخصيتهم واختيارهم.

وفي مكان آخر، قد يستفيد أولئك الذين يعانون من الحفاظ على أجهزتهم مرتبة، والنقص العام في مساحة التخزين، من ميزة WhatsApp المشاع والتي ستقوم بسهولة بمسح البيانات القديمة لتحرير مساحة على جهازك. يجب أن تسمح لك الأداة بحذف التنزيلات بشكل مجمّع مثل نصوص الرسائل الصوتية بنقرة بسيطة.