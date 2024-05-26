ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق للزنزانة بعد قرار حبسها

رحّلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة البلوجر هدير عبد الرازق لمحبسها بعد انتهاء التحقيق معها، حيث قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ووجهت النيابة، 3 اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق، تضم، نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ألقت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحرض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر هدير عبد الرازق.

وتم ضبط البلوجر هدير عبد الرازق داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول والذي عثر به على فيديوهات خادشة للبلوجر هدير عبد الرازق تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، عن أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة للآداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، حيث تبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيده، عبر موقع فيسبوك، والحكم الأول هو غرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني الحكم بحبسها شهر وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف أيضًا.

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".