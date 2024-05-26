على غرار حبيبة الشماع.. ضبط متهم حاول اختطاف فتاة بالشروق

نجت رجل المبحث في ضبط سائق بشركة توصيل شهيرة، حاول اختطاف فتاة بمنطقة الشروق.

البداية كان بتلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغاً من فتاة تتهم سائق تابع لشركة توصيل شهيرة بمحاولة اختطافها بعد رش مادة مخدرة داخل السيارة، وتمكنت من النزول من السيارة قبل اختطافها.

وجاء في التحريات أن المتهم «م. أ.م» يبلغ 35 سنة، متزوج ويعول ويعمل سائق بشركة توصيل خاصة، ويقيم بمحافظة الشرقية، وكان يختبئ بمحل إقامته الأصلي بعد الواقعة وترك القاهرة الجديدة.

وجرى اقتياد المتهم عقب القبض عليه قسم الشروق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أحالت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، وباجماع الآراء أوراق المتهم "ا . ا . ع"28 سنة سائق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، كما قررت تأجيل الحكم على شقيقيه "م . ا" عامل، و"س . ا" عامل، إلى جلسة 26 يونيو للنطق بالحكم لاتهامهم بقتل المجني عليه "ه . ع . ا" عامل، والشروع في قتل المجني عليه "م . ع" عامل، بطلقات نارية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا بمقتل المجني عليه وإصابة الثاني بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قام المتهم الأول بالإشتراك مع شقيقيه المتهمين الآخرين في إطلاق النار على المجني عليهما من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مستقلين دراجة بخارية قيادة المتهم الثانى مما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة الثاني أثناء تواجده في مكان الحادث وفروا هاربين .





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .

وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في محل خردوات بسبب ماس كهربائي وامتدت النيران لمحلين مجاورين نتج عنه احتراق محتويات المحلات دون إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بدائرة المركز .

