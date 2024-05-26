تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ عن المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لليوم السابع على التوالي، حملة إعادة الإنضباط إلى منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وتهدف الحملة إلى القضاء على ظاهرة الإشغالات ومتابعة قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة.

وتمكنت الحملة من رفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام، كما تمكنت من تحقيق الإنضباط للشارع مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

منع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور

من جهته أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ عن المنطقة الشرقية، على استمرار تلك الحملات لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور وتشويه المظهر الحضاري وتعطيل مصالح المواطنين.

ونأتى حملات إعادة الانضباط فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين.

حملات مكثفة لإعادة الانضباط في مصر الجديدة برئاسة نائب المحافظ

حملات مكثفة لإعادة الانضباط في مصر الجديدة برئاسة نائب المحافظ

حملات مكثفة لإعادة الانضباط في مصر الجديدة برئاسة نائب المحافظ

حملات مكثفة لإعادة الانضباط في مصر الجديدة برئاسة نائب المحافظ

حملات مكثفة لإعادة الانضباط في مصر الجديدة برئاسة نائب المحافظ

حملات مكثفة لإعادة الانضباط في مصر الجديدة برئاسة نائب المحافظ

حملات مكثفة لإعادة الانضباط في مصر الجديدة برئاسة نائب المحافظ



