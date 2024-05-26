يورو ٢٠٢٤ : البطولة الرابعة 1972 وبداية الحقبة الالمانية

قبل أنطلاق بطولة كأس أوربا عام 1972 كانت كل العيون مصوبة تجاه المنتخبات الثلاثة ألمانيا الغربية وأنجلترا و ايطاليا بعد نتائجهم في كأس العالم بالمكسيك عام 1970 الا ان نظام التصفيات أجبر فريقين منهم على التصادم مبكرا وبالتالي خرج أحد المنتخبات المرشحة قبل حتى الدور نصف النهائي .

ففي الدور ربع النهائي كان على المانيا وأنجلترا المواجهة ذهابا وايابا وفي مباراة الذهاب على ملعب ويمبلي بلندن كان مهاجم ألمانيا التاريخي جيرد موللر عند الموعد ليقود المنتخب الألماني لفوز تاريخي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولم ينجح المنتخب الأنجليزي في تحقيق أكثر من التعادل في مباراة العودة ليتأهل المنتخب اللماني الى مرحلة الدور نصف النهائي التي أستضافتها بلجيكا التي أطاحت بمنتخب ايطاليا صاحب المركز الثاني في كأس العالم من الدور ربع النهائي ويقابل المنتخب الالماني منتخب الدولة المنظمة في الدور نصف النهائي ليعود جيرد موللر ويسجل هدفين ( واحد في كل شوط ) بينما لم يستطع منتخب بلجيكا سوى الرد بهدف واحد ليصل المنتخب الالماني الى المباراة النهائية .

الطرف الثاني للمباراة النهائية كان هو الحاضر الى المباراة النهائية ليسجل رقمه القياسي بالوصول للمباراة النهائية في النسخ الأربعة الأولى لبطولة كأس الامم الأوربية الا وهو منتخب الأتحاد السوفيتي .

في طريقه للمباراة النهائية تغلب منتخب الاتحاد السوفيتي على منتخب المجر لكنه دخل المباراة وهو مهزوم نفسيا أمام المنتخب الألماني الذي كان قد سحقه من قبل بأربعة أهداف مقابل لاشىء الا أن المباراة شهدت فوز المنتخب اللماني بثلاثة أهداف مقابل لاشىء وسجل جيرد موللر كالعادة هدفين بينما سجل هيربرت فيمر الهدف الثالث ليصعد القيصر فرانز بيكنباور ليتسلك الكأس الأوربية ربما ليتدرب فيما بعد على أستلام كأس العالم بعد عامين فقط في ميونخ .



حقائق :

البطل : ألمانيا الغربية

الوصيف : الأتحاد السوفيتي

الدولة المنظمة : بلجيكا

الهداف : جيرد موللر ( 4 اهداف )



نتائج البطولة :

الدور نصف النهائي:

بلجيكا – ألمانيا الغربية : 1/2

الأتحاد السوفيتي – المجر : 1/0

مباراة المركز الثالث :

بلجيكا – المجر : 2/1

المباراة النهائية :

ألمانيا الغربية – الأتحاد السوفيتي : 3/0



منتخب البطولة ( وفقا لموقع الأتحاد الأوربي لكرة القدم )

يافيجيني روداكوف ( الأتحاد السوفيتي )

ريفاس دوزودوزياشفيلي ( الأتحاد السوفيتي )

فرانز بيكنباور ( ألمانيا الغربية )

مورتز خورتيسيلافا ( الأتحاد السوفيتي )

بول برايتنر ( ألمانيا الغربية )

أولى هونيس ( ألمانيا الغربية )

جونتر نيتزر( ألمانيا الغربية )

هيربرت فيمر ( ألمانيا الغربية )

راوول لامبرت ( بلجيكا )

يوب هينيكس ( ألمانيا الغربية )

جيرد موللر ( ألمانيا الغربية )