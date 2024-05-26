اليوم.. إنطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى " بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 26 -30 مايو ، وذلك ضمن مبادرة “حقك تنظمي” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى “ميت غمر - بلقاس - تمي الامديد - نبروه - الجمالية - المطرية - محلة الدمنة -طلخا - المنصورة ”.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، , بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.