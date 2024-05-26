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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيراميكا يواصل التحضير لمواجهة مكادي بكأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق التحضير بشكل قوي لمواجهة نظيره فريق مكادي بدور ال ٣٢ ببطولة كأس مصر .
وعلى جانب اخر، أجرى محمد شكري الظهير الأيسر الدولي لنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.
ويعود محمد شكري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء البرنامج التأهيلي، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا كليوباترا في المرحلة المقبلة.
وشارك محمد شكري في ٢١ مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، بواقع  ١٦ مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و٣ مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في ٥ أهداف مع سيراميكا كليوباترا، أحرز هدفين وصنع ٣ أهداف.

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