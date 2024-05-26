رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ جنوب سيناء

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأنه خلال اللقاء أكد الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك، والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة المختلفة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح أنه في ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

دعم المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني..

وفي سياق أخر بحث المحافظ سبل دعم المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحافظة، مثمنا دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، لتمكين الشباب والمرأة البدوية بما يسهم في توفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة.

كما أكد رئيس البنك الزراعي أنه سيتم ايضا دعم أهالي المحافظة ببونات لصرف السلع الغذائية من المجمعات التابعة لوزارة التموين بمدن المحافظة، بغرض دعم الأسر الأولى بالرعاية .

وأشار المحافظ إلى أنه تم بحث سبل تمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة قرى جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع أجهزة المحافظة، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج في تمويل مشروعات المرأة، والصناعات الصغيرة واليدوية، والحرف التقليدية التي تشتهر بها المحافظة.

وأثنى المحافظ على التعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء والبنك الزراعي المصري.