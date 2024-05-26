محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس البنك الزراعي تمويل المشروعات

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، اليوم الأحد، أوجه التعاون لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات.

كما بحث المحافظ سبل دعم المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحافظة، مثمنا دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، لتمكين الشباب والمرأة البدوية بما يسهم في توفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة.

كما أكد رئيس البنك الزراعي أنه سيتم ايضا دعم أهالي المحافظة ببونات لصرف السلع الغذائية من المجمعات التابعة لوزارة التموين بمدن المحافظة، بغرض دعم الأسر الأولى بالرعاية .

وأشار المحافظ إلى أنه تم بحث سبل تمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة قرى جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع أجهزة المحافظة، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج في تمويل مشروعات المرأة، والصناعات الصغيرة واليدوية، والحرف التقليدية التي تشتهر بها المحافظة.

وأثنى المحافظ على التعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء والبنك الزراعي المصري.