ليكلير يتخلص من سوء الحظ ويفوز بجائزة موناكو

نجح شارل ليكلير سائق فريق فيراري للفورميلا وان في الفوز بجائزة موناكو الكبرى ليتغلب على سوء الحظ الذي صادفه كثيرا في موناكو علة مدار السنوات الماضية ومتغلبا على منافسه سائق مكلارين أوسكار بياستري .

أنهى شارل ليكلير السباق وسط مشاعر مختلطة ودموع كثيرة ظهرت عند خروجه من السيارة بعد نهاية السباق حيث سبق وواجه سوء حظ كثيرا في جائزة موناكو التي تعد سباقه المفضل كونه من أبناء امارة موناكو حيث سبق لشارل ليكلير ان احتل صدارة سباق موناكو في التجارب التأهيلية اكثر من مرة لكنه في كل مرة يخسر السباق النهائي لأسباب متعددة.

لم يشهد السباق إثارة كبيرة الا في بدايته عند الانطلاق عندما اصطدم كيفين ماجنسون سائق فريق هاس بسيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول مما أدى الى خروجهما خارج السباق ومعهما نيكو هولكينبيرج سائق هاس ايضا وتحطم سيارة سيرجيو بيريز تماما ودخول سيارة الطواريء وتوقف السباق لاكثر من ٤٥ دقيقة قبل الانطلاق من جديد .

بعد انطلاق السباق من جديد هيمنت تفس المجموعة التي انطلقت من البداية في المراكز الاولى بقيادة شارل ليكلير في المركز الأول ثم أوسكار بياستري في المركز الثاني وايضا كارلوس ساينز سائق فيراري الذي احتل المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب المراكز الاولى من سباق جائزة موناكو الكبرى :

المركز السائق

الاول شارل ليكلير ( فيراري )

الثاني أوسكار بياستري ( مكلارين )

الثالث كارلوس ساينز ( فيراري )

الرابع لاندو نوريس ( مكلارين )

الخامس جورج راسيل ( مرسيدس )

السادس ماكس فيرستابين ( ريد بول رايسنج )

السابع لويس هاميلتون ( مرسيدس )

الثامن يوكي تسونودا ( ريد بول )

التاسع مارك ألبون ( ويليامز )

العاشر بيير جاسلي ( ألبين (