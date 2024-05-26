6 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مسائيا مع نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، مدير مركز التدريب بالديوان العام ومديري مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام و إدارات والتخطيط العمراني واملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .

واكد المحافظ على تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات والرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المواطنين لتقديم ملف التصالح ،مشيرا الى ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في المحافظة بلغ 6360 طلب تصالح.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية تعمل بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وشدد المحافظ على تنظيم حملات مكبرة لإزالة كل المباني المخالفة بعد 15/10/2023 وحرمان المتعدين من الدعم المقدم من الدولة .