"شهاب ممدوح" أصغر كابتن دليفرى في مصر

مشهد مثير للجدل إثارة الطفل شهاب ممدوح الطالب بالصف الثالث الاعدادي بشوارع مدينة بنها، حيث قرر شهاب بعد موافقة والدته التى تعمل مدرسة أن يستغل دراجته ويعمل كأصغر كابتن دليفرى في مصر.

حلم شهاب الحاصل على العديد من الشهادات والدورات في الحاسب الالي ومنها شهادة الأيسف وشهادة من كلية الهندسة بجامعة عين شمس وشهادات من نوادي العلوم المختلفة هو ادخار مبلغ مالى لشراء لاب توب لاستكمال حلمه في دراسة البرمجة حيث أنه نفذ عدد من المشاريع العلمية ومنها مشروع مستشعر الزلازل الذى نفذه من خلال خامات بسيطة وإعادة تدوير المخلفات والذى ينذر بحدوث الزلازل بمدة كافية ويعتمد على شريحة HDX2 وتوصيلها على التوالى مع مكبر صوت يعطي انذار بحدوث الزلازل ومزود بإشارات لذوى القدرات الخاصة لتنبيهم بحدوث الزلازل.

كما نفذ مشروع آخر فلتر الهواء والذى يحول الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون والأكسجين إلى اكسجين نقي عن طريق مادة سوبر أكسيد البوتاسيوم.

واضاف شهاب ممدوح أنه قرر أن يعمل ككابتن دليفرى وأنه فوجىء بردود أفعال متباينة منها الداعم له ومنها الغير متقبلين الفكرة حتى أصبحت اشهر دليفرى في القليوبية واعمل ما لايقل عن ١٢ ساعة أملا في تجميع ثمن اللاب توب من خلال العمل دليفري بالعجلة مدعوما من اسرته ممثلة في والدته وجدته والكابتن تامر عبدالفتاح والذين شجعوه هو وأصدقائه .

مضيفا بقوله : انا فخور بنفسي أننى خرجت للعمل واعتمدت علي نفسي واتمنى شراء لاب توب عشان من اجل استكمال دراستي في البرمجة واتمنى الالتحاق بجامعة الطفل والدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها.