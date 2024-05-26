جنايات سوهاج تعاقب عاملين بالمشدد 10 سنوات شرعا في قتل مزارع

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهمبن "ع . م . ع" عامل و"ح . ع" عامل، يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه "م . م" مزارع، حال تواجده بأرضه الزراعية بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا بنقل المجني عليه إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابا بطلقات نارية .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاما بالتعدي عليه بسلاح ناري بندقية آلية كانت بحوزتهما أثناء تواجده بأرضه الزراعية وإحداث إصابته وفرا هاربين .





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليهما تهمة الشروع في القتل وأحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .





وفي سياق آخر شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 46 سنة يقيم بدائرة المركز برش خرطوش بالصدر والبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "احمد . ح . د" 29 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالصدر والبطن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"بسام . ر . ع . ح" 38 سنة عامل .





وطرف ثان "التعلب . ف . ع . ح" 46 سنة عامل وشقيقه "محمد . ف . ع . ح" 30 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .