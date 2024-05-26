محافظ الإسماعيلية يعلن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح لهذا الموسم ٢٠٢٤

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لهذا الموسم إلى ٤٩ ألفًا و٤٥٦ طنًا و٥٨٨ كجم.

وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام القموح المحلية خلال موسم ٢٠٢٤ الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٧ ألفًا و٨٣٣.١٣ فدانًا من أجود الأنواع (مصر ١، مصر٣، ج١٧١، سخا ٩٥، سدس١٤، إيجاسيد) وعدد الحقول الإرشادية للحقل ٥٠ حقل إرشادي ويضم عدد ٣٠ حقل أراضي قديمة وعدد ٢٠ حقل أراضي جديدة.

موسم حصاد القمح ٢٠٢٤م.

مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها منذ بداية موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ وحتى الآن تبلغ ٣٧ ألف و٨٣١ فدان، حيث تم توريد ٤٩ ألف و٤٥٦ طن و٥٨٨ كجم من القمح المحلي، بنسبة توريد إجمالية وصلت إلى ٧٨.٧٨٪.

وتم توريدها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك لمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.

مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والندوات الإرشادية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة للمحصول، هذا إلى جانب إدراج المحافظة ضمن مبادرة "ازرع" حيث تم توزيع عدد ٢٦٧٨ شيكارة تقاوي (بنصف الثمن) على عدد ٨٣٨ مزارع.

وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٠٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و١٩٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.