شخص واحد| أسهم في فوز الأهلي بـ 12 دوري أبطال أفريقيا

رفع النادي الأهلي رصيده من التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى 12 نسخة، متربعا على عرش القارة السمراء.

وجاء ذلك بعد تتويج الأهلي باللقب الثاني عشر أمس، بتغلبه على نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

وتسلم الكأس أمس كابتن الفريق محمد الشناوي، الذي صمم على مشاركة محمود الخطيب رئيس النادي في رفع الكأس أثناء مراسم الاحتفال.

الخطيب يساهم الـ 12 بطولة كاملة

وبالنظر إلى اسم محمود الخطيب نجد أن له بصمة في جميع ألقاب النادي الأهلي الـ 12 في دوري أبطال أفريقيا.

حيث كان لاعبا في أول نسختين 1982 و 1987، بينما كان في منصب أمين الصندوق عند الفوز بالنسخة الثالثة عام 2001.

وحصد "بيبو" 5 بطولات من دوري أبطال أفريقيا وهو في منصب نائب رئيس النادي الأهلي، في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

وفي النهاية حصد محمود الخطيب 4 نسخ جديدة من العروسة الأفريقية وهو في منصب رئيس النادي الأهلي بداية من عام 2020، 2021، 2023، 2024.

الأهلي يحقق أطول سلسلة عدم خسارة

حقق النادي الأهلي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة نهائي دوري الأبطال.

وتوج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي، سجله النجم رامي رابيعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا بدون خسارة، بواقع أخر 8 مباريات في النسخة السابقة 2022/23، و14 مباراة النسخة الحالية 2023/24.

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الأفريقي

ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي.

جدير بالذكر أن هذه ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي، بعد مرور 30 عاما على أول لقاء في السوبر والذي أقيم في جنوب أفريقيا وتوج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.

الأهلي

السيسي يهنئ النادي الأهلي

ومن جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الرئيس السيسي "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل".

وأضاف الرئيس السيسي "كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".



وزير الرياضة يشيد بجماهير الأهلي والزمالك

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجماهير المصرية هم البطل الحقيقي خلال الفترة الأخيرة و الزمالك حصل على بطولة الكونفدرالية والأهلي حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا بفضل هذه الجماهير العظيمة.

وتابع أشرف صبحي في تصريحات صحفية "يجب أن توفر جهودها لمنتخب مصر للوصول لكأس العالم وتحتاج الكرة المصرية الحصول على البطولات مثلما حدث من قبل أعوام 2006و 2008و 2010.



وصف المباراة..

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.



ونجح المارد الأحمر في الحفاظ على تقدمه خلال الخمس وسبعون دقيقة الماضية، حيث يرغب لاعبي الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.