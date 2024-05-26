الخطيب يكشف دور بيليه في مسيرته الكروية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه الأسطورة البرازيلية بيليه كان مصدر إلهام بالنسبة له في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه تأثر بشدة بسببه.

وشدد الخطيب في تصريحات خلال حواره بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، على أنه كان يُبقي جزءًا من مصروفه الشخصي للذهاب للسينما من أجل مشاهدة أفلام الأسطورة البرازيلية ومهاراته في لعبة كرة القدم.

وتابع الخطيب تصريحاته: "لعبة كرة القدم بالنسبة لي تعد عشق منذ الطفولة، فكنت أستمتع بها، كما أرغب دائما في تقديم الأفضل من خلال عملي بها".

جدير بالذكر أن الأسطورة البرازيلية بيليه رحل خلال العام الماضي بعد صراع طويل مع المرض، فقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتصنيفه بأنه "الأعظم" في لعبة كرة القدم، وكان من بين أكثر الشخصيات الرياضية نجاحًا وشعبية في القرن العشرين.