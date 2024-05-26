علوم أسيوط تكرم العلاقات العامة بجامعة الأزهر لجهودهم فى تغطية الفعاليات

كرم الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط والدكتور أبو بكر عبدالهادي وكيل الكلية درع الكلية لفريق العلاقات العامة بجامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور أسامة عبدالعال وعضوية كل من محمد عبداللطيف ومحمود كمال عابد عضوي فريق العلاقات العامة وذلك تقديرا لجهودهم فى تغطية كافة الأحداث والفعاليات بالكلية والتغطية المتميزة لملتقى التوظيف والخريجين الذي أقيم مؤخرا بالكلية وهو ما حظى بنجاح كبير.

جاء ذلك في إطار دعم العمل التنموي والإداري بجامعة الأزهر بأسيوط في ظل الجمهورية الجديدة، وتطوير الجهاز الإداري تحت رعاية مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

جدير بالذكر أن هذا الأمر لم يأت من فراغ حيث أن كلية العلوم كانت فى طليعة كليات فرع الأزهر بأسيوط الحائزة على الاعتماد من الهيئة والاعتماد.