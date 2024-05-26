محافظ أسوان: استكمال سلسلة الإنجازات والنجاحات للمبادرة الرئاسية

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد مؤسسة حياة كريمة بقيادة العقيد أحمد نجم، وبحضور اللواء ياسرعبد الشافى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة من قبل المؤسسة داخل مختلف قرى محافظة أسوان لتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات والمرافق.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أنه بناءاً على توجيهات الرئيس السيسى تم إدارج كافة مراكز المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومن بينها قرية غرب أسوان، والتى تشهد ملحمة من منظومة العمل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة منها رفع كفاءة وتأهيل المنازل، والصرف الصحى والتطوير والتجميل؛ لتشهد بذلك بشكل تدريجى 39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وعزبة إستكمال تنفيذ مشروعات خدمية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام، لافتاً إلى أننا نعمل على قدم وساق للإنتهاء من مختلف المشروعات، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها حتى يجنى مواطنى أسوان ثمارها، وبما يساهم بدوره فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لهم، وخاصة فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن كاهلهم .