معرض زايد لكتاب الطفل يختتم فعالياته ويكرم الداعمين والمبدعين



اختتم معرض زايد الثاني لكتاب الطفل، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، أمس، برنامج فعالياته الثقافية والفنية التي قدمها على مدار 12 ليلة من ليالي المعرض، وشارك في حفل الختام الكاتبة سماح أبو بكر عزت شخصية المعرض، والمهندس عادل لطفي، رئيس مؤسسة زايد للإبداع، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وأحمد أبو حسين رئيس مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد.



وكان قد شهد المعرض على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات الثقافية للكبار والصغار، سواء من ندوات ثقافية، أو ورش حكي، ورسم، وورش تفاعلية مختلفة، حيث شهد المعرض هذا العام طفرة كبيرة وتطور عن الدورة الماضية، شعار «هيا نقرأ معا».

وقدمت حفل الختام الإعلامية نهال علام، مرحبه بالحضور، وأكدت على مدار 12 ليلة مليئة بالورش والندوات، قدم المعرض مئات الأفكار الخلاقة، وناقش عبر كتابنا العديد من الإشكاليات التي تواجه أطفالنا، كما قدم العديد من الحلول والبدائل عبر حالة اشتباك وتواصل حقيقية بين جمهور المعرض والكتاب، مضيفه أن معرض زايد لكتب الأطفال جاء من أجل رسالة، تؤكد على رفعة الوطن هي الغاية والمبتدأ.

المدينة ليست مجرد حي سكني



وقال المهندس عادل لطفي: «أتمنى أن يكون معرض زايد لكتاب الطفل، لبى رغبات وطموحات زائريه»، مشيرًا إلى أن معرض زايد لكتب الأطفال في دورته الثانية, جاء ليؤكد أن المدينة ليست مجرد حي سكني.

وتقدم أحمد عبد الرازق بالشكر للقائمين على المعرض، مؤكدًا على مساندة مجلس مدينة الشيخ زايد للخدمات التي تقدم لسكان المدينة.

ومن جهته قال أحمد أبو حسين: «نأمل في نجاح المعرض في كل دوراته، وهذا يظهر في حالة الإقبال الشديد من جمهور القراء من قاطني مدينة الشيخ زايد».

وأعربت سماح ابو بكر عزت عن سعادته باختيارها شخصية معرض الكتاب لهذه الدورة، لافته إلى أن المعرض يقوم على التحريض والدفع للخيال إلى أقصى درجاته.

وأكدت أن المعرض كان بمثابة أداة جذب للكل الأسرة المصرية كبار وصغار على اجتماعهم والتشارك في صناعة بهجة حقيقية للجميع.

فيما قال عادل المصري رئيس لجنة المعارض بمؤسسة زايد للابداع والتنمية: «تنظيم المعرض كان مهمة صعبة، تجاوزها بالعمل الجماعي مع فريق تنظيم المعرض، منذ شهور، ليخرج للجمهور على أكمل وجه، ويستقطب الكبار قبل الصغار عبر تقديم أفكار جديدة».

وكرمت إدارة المعرض مجموعة من الشخصيات الإبداعية والتي ساهمت في إنجاح معرض الشيخ زايد منهم رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران، ورئيس مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد أحمد أبو حسين، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وذلك للدور الفعال الذى يقوم به رئيس جهاز المدينة في المساهمة بشكل فعال في دعم الثقافة بالمدينة، كما تم تكريم الكاتبة الروائية سماح أبو بكر عزت.

وتم تكريم عدد من المبدعين الأطفال الذين شاركوا في مسابقة ارسم كتابك، ومنهم: إبراهيم محمد يوسف، وعمار هشام عبد الله، ويوسف محمد مجدي، وخالد محمد عبد الحميد، وكريم أحمد عبد المهيمن، وعمر عصام محمد ربيع، وكريم إيهاب رامون ، وحسام الدين أحمد سالم، وهاشم تامر محمد العشري.