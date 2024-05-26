زيلينسكي يحث بايدن وشي على حضور قمة حول أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي رئيسي أمريكا والصين، على حضور قمة لبحث خطة السلام في أوكرانيا، فيما تحشد روسيا قوات بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية من أوكرانيا وتعزز هجماتها الجوية.

وقال زيلينسكي اليوم الأحد من خاركيف، مختصا بالذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس الصيني، شي جين بينج "لا نريد أن يحترق ميثاق الأمم المتحدة مثل هذه الكتب"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف زيلينسكي "الجهود التي تبذلها الأغلبية الدولية، هي أفضل ضمان للوفاء بجميع الالتزامات".

وتابع زيلينسكي، مخاطبا بايدن وشي بشكل مباشر، باللغة الإنجليزية في مقطع فيديو، على منصة التواصل الاجتماعي/تليجرام/ "من فضلكم، ادعموا قمة السلام بقيادتكم الشخصية ومشاركتكم".

وتواصل روسيا هجماتها على خاركيف، هذا الأسبوع، حيث استهدفت مركز تجاريا مزدحما ودار نشر للكتب وأهدافا مدنية أخرى.

وتابع زيلينسكي "ندين تلك الهجمات ونلتزم بمحاسبة روسيا على حربها غير المبررة".

وكانت سويسرا قد دعت حوالي 160 دولة، لحضور قمة سلام، تعقد يومي 15 و16 يونيو المقبل لبحث السبل الممكنة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا. ولم تتلق روسيا، التي ها جمت أوكرانيا، منذ أكثر من عامين

أوكرانيا: الجيش الروسي يشن 426 غارة على إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي نفذ 426 غارة استهدفت 8 بلدات تابعة للإقليم خلال الـ (24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية للإقليم قوله "إن الجيش الروسي أرسل ما يصل إلى 149 طائرة بدون طيار من تعديلات مختلفة، ونفذ 426 غارة استهدفت العديد من بلدات الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد، في حين وردت 3 تقارير عن وقوع أضرار في المنازل بينما لم يصب المدنيون بأذى".