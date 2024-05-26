مرتضى منصور يطالب بعرض أعضاء مؤسسة تكوين على الطب الشرعي

طالب مرتضى منصورأمام محكمة القضاء الإداري، بعرض أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي على معامل تحاليل وزارة الصحة لبيان عما إذا كان يتناولون المشروبات الكحولية من عدمه، وعرضهم على على الإدارة العامة للمخدرات لإجراء تحاليل لبيان إن كان أعضاء المجلس يتناولون المواد المخدرة.

وتقدم مرتضى منصور بـ 86 حافظة مستندات خلال جلسة دعوته اليوم بمجلس الدولة، مقدمة ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 9 يونيو.

وتضمنت المستندات المقدمة من مرتضى منصور، لقاءات تليفزيونية للقنوات في مصر وخارجها كلها أحاديث لأعضاء مجلس الإدارة؛ ليهدمون ويشوهون الدين الإسلامي ويسخرون من كلام الله رب العالمين، وينكرون السنة النبوية الشريفة ويستهزئون بمعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رغم ثبوته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، على حد تعبيره.

وواصل منصور في طلباته: كذا فيديوهات سب صحابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتطاول على سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما، وكما سبوا ابن مالك وبن جنبل وبن تيميه وأهانوا صلاح الدين الإيوبي ووصفوه بأنه أحقر شخصية في التاريخ، وأنكروا أن حجاب المرأة فريضة.

وأضاف مرتضي منصور في مذكرته أنهم ادعوا في لقاءاتهم التلفزيونية أن المسجد الأقصى الذي حارب المسلمون سنوات طويلة العصابة الصهيونية لاسترداده منها أنه غير موجود في القدس، بل موجود في المملكة العربية السعودية؛ مما ينسف قضية العرب والمسلمين ويضيع دماء آلاف الشهداء التي سالت في معارك طويلة مقدسة مع العصابة الصهيونية.

ودفع مرتضى منصور المستندات والطلبات التي قدمت بجلسة اليوم، موكدا أنه سيقدم في جلسة 9 يونيو عددا كبيرا من حوافظ المستندات الأخرى في آراء عدد من الفقهاء المستنيرين المتخصصين في الفقه الاسلامي والسنة النبوية الشريفة وعلم الحديث، والذين أجمعوا أن أعضاء جماعه تكوين هم ملحدون وخارجون عن ملة الإسلام وهدفهم هو هدم ثوابت الدين الاسلامي في القران الكريم والسنة النبوية ودس سمومهم في عقول أبنائنا وبناتنا من الأجيال الجديدة وخلق جيل مشوه يكفر بالدين الإسلامي، وينضم إلى إلحادهم ويسمى بأن هذا التجمع خطر على الأمة الإسلامية والعربية، وليس خطرًا على الإسلام نفسه، لأن الإسلام هو دين الله محمي من الله سبحان وتعالى إلى يوم الدين.

وطالب مرتضى منصور إلزام الحكومة لسحب الترخيص الصادر لهذا الكيان الإلحادي، على حد وصفه، وتفسير أسباب صدور التراخيص وتاريخه.

مرتضى منصور خاطب الشهر العقاري لبيان ممتلكات أعضاء تكوين

وأكد مرتضى منصور أنه خاطب الشهر العقاري لبيان ممتلكات أعضاء مجلس الإدارة لبيان ممتلكاتهم العقارية هم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

كذا مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء مدن الجيزة بالشيخ زايد و6 اكتوبر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والسادة محافظي القاهرة والجيزه والمنوفية والقليوبية والإسكندرية لبيان العقارات التي يمتلكها أعضاء مجلس إدارة وزوجتهم وأبنائهم القصر.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بتأجيل الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، لجلسة 9 يونيو.