مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

حرصت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية سماح إبراهيم، على متابعة سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2024، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، من خلال التواصل الفعال والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية في ثاني أيام الامتحانات، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت مدير تعليم القليوبية، أنه تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحانات، وضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب وضرورة توفير الهدوء داخل اللجان الامتحانية.

إجمالي طلاب القليوبية 53289

وأوضحت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، أن إجمالي طلاب القليوبية 53289 طالب وطالبة، في إجمالي 162 لجنة في جميع الإدارات التعليمية، موزعين كالتالي الدبلوم التجاري بلغ عدد اللجان 56 وعدد الطلاب 19906 طالب وطالبة، أما الفندقي فبلغ عدد اللجان 13 لجنة، وبلغ عدد الطلاب 4366 طالب وطالبة، والزراعي بلغ عدد اللجان 22 لجنة، وبلغ عدد الطلاب 8210 طالب وطالبة، أما الصناعي فبلغ عدد اللجان 71 لجنة وبلغ عدد الطلاب 20807 طلاب وطالبات.